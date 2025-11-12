Homem é preso por violência doméstica em Itaquá

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra sua ex-companheira na noite desta terça-feira (11), em Itaquaquecetuba.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na rua Malásia. A vítima relatou estar em sua casa quando o suspeito entrou e quebrou portas, lâmpadas, pia e a ameaçou com uma faca.

O homem tentou fugir pelo telhado, mas foi localizado dentro de uma casa em construção.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e dano. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá.