Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 12 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso por violência doméstica em Itaquá

Suspeito descumpriu medida protetiva de urgência                 

12 novembro 2025 - 12h55Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado no 1º DP de ItaquáCaso foi registrado no 1º DP de Itaquá - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra sua ex-companheira na noite desta terça-feira (11), em Itaquaquecetuba.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na rua Malásia. A vítima relatou estar em sua casa quando o suspeito entrou e quebrou portas, lâmpadas, pia e a ameaçou com uma faca.

O homem tentou fugir pelo telhado, mas foi localizado dentro de uma casa em construção.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e dano. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia flagra furto de energia em indústria metalúrgica em Ferraz; prejuízo ultrapassa R$ 15 mil
Polícia

Polícia flagra furto de energia em indústria metalúrgica em Ferraz; prejuízo ultrapassa R$ 15 mil

Circulação dos trens é afetada após passageiro cair na via férrea em Ferraz
Polícia

Circulação dos trens é afetada após passageiro cair na via férrea em Ferraz

Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada
Polícia

Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada

GCM de Itaquá apreende mais de 85 mil entorpecentes em três meses
Polícia

GCM de Itaquá apreende mais de 85 mil entorpecentes em três meses

Smart Mogi captura mais um procurado por tráfico de drogas
Polícia

Smart Mogi captura mais um procurado por tráfico de drogas

Operação resulta em duas prisões por tráfico e apreensão de 7,6 quilos de entorpecentes
Polícia

Operação resulta em duas prisões por tráfico e apreensão de 7,6 quilos de entorpecentes