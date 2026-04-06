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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Homem é preso por violência doméstica em Itaquá

Segundo a vítima, ela já teria até sido impedida de sair de casa

06 abril 2026 - 09h50Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, tortura, sequestro e cárcere privado, além de tentativa de feminicídio. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, tortura, sequestro e cárcere privado, além de tentativa de feminicídio. - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de sábado (4), no bairro Perobal, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima com diversas lesões pelo corpo.

De acordo com o relato da vítima, ela já tinha sofrido agressões anteriores, ameaças de morte, e, em algumas situações, era impedida de sair de casa. A mulher foi socorrida e encaminhada a um hospital, onde recebeu atendimento médico. O nome do hospital não foi informado.

O suspeito foi detido e levado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, tortura, sequestro e cárcere privado, além de tentativa de feminicídio.

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