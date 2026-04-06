Homem é preso por violência doméstica em Itaquá

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de sábado (4), no bairro Perobal, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima com diversas lesões pelo corpo.

De acordo com o relato da vítima, ela já tinha sofrido agressões anteriores, ameaças de morte, e, em algumas situações, era impedida de sair de casa. A mulher foi socorrida e encaminhada a um hospital, onde recebeu atendimento médico. O nome do hospital não foi informado.

O suspeito foi detido e levado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, tortura, sequestro e cárcere privado, além de tentativa de feminicídio.