Homem é preso por violência doméstica, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Mogi

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada deste sábado (4) após agredir a companheira, de 28, no bairro Vila Natal, na cidade de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Guardas Civis Municipais (GCMs) foram acionados e encontraram o suspeito, que tentou fugir, mas foi detido, no imóvel.

A vítima relatou que foi agredida dentro da residência e conseguiu escapar ao pular o portão e pedir ajuda a vizinhos. Os agentes fizeram buscas em outro imóvel utilizado pelo casal e localizaram porções de maconha e cocaína, dinheiro em espécie e um revólver calibre .357 com numeração suprimida, além de munições, pertencentes ao suspeito. A quantidade exata de drogas encontradas não foi informada.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e violência doméstica e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. A vítima foi socorrida à UPA Jardim Universo e solicitou medidas protetivas.