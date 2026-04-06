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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Homem é preso por violência doméstica, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Mogi

Segundo a SSP, Guardas Civis Municipais, o suspeito tinha tentado fugir, mas foi detido por guardas civis municipais

06 abril 2026 - 09h43Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Os agentes fizeram buscas em outro imóvel utilizado pelo casal e localizaram porções de maconha e cocaína, dinheiro em espécie e um revólver calibre .357 com numeração suprimida, além de munições, pertencentes ao suspeitoOs agentes fizeram buscas em outro imóvel utilizado pelo casal e localizaram porções de maconha e cocaína, dinheiro em espécie e um revólver calibre .357 com numeração suprimida, além de munições, pertencentes ao suspeito - (Foto: Divulgação / GCM Mogi das Cruzes)

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada deste sábado (4) após agredir a companheira, de 28, no bairro Vila Natal, na cidade de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Guardas Civis Municipais (GCMs) foram acionados e encontraram o suspeito, que tentou fugir, mas foi detido, no imóvel.

A vítima relatou que foi agredida dentro da residência e conseguiu escapar ao pular o portão e pedir ajuda a vizinhos. Os agentes fizeram buscas em outro imóvel utilizado pelo casal e localizaram porções de maconha e cocaína, dinheiro em espécie e um revólver calibre .357 com numeração suprimida, além de munições, pertencentes ao suspeito. A quantidade exata de drogas encontradas não foi informada.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e violência doméstica e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. A vítima foi socorrida à UPA Jardim Universo e solicitou medidas protetivas.

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