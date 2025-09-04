Homem é preso suspeito de abusar de aluno de 2 anos em Suzano

Um homem, de 37 anos, foi preso, nesta quinta-feira (4), nas dependências de uma escola municipal de Suzano suspeito de abusar de um aluno de 2 anos. De acordo com as informações do Metrópoles, ele armazenava fotos e vídeos de pornografia infantil e, entre os arquivos, um vídeo no qual ele estaria abusando de um aluno dentro da escola.

A prisão é temporária de 30 dias. Ele ingressou na Prefeitura em junho de 2023, por meio de concurso público, no cardo de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional. Ainda segundo o Metrópoles, ele era responsável por cuidar de crianças em sala de aula, quando teria abusado de um dos alunos. De acordo com a Prefeitura, ele não tinha "qualquer histórico ou registro de conduta que desabonasse seu trabalho até a presente data".

A administração, em nota, manifestou indignação e consternação diante do caso. Além disso, afirmou que está integralmente ao lado dos estudantes e de seus familiares, oferecendo acolhimento, apoio psicológico e acompanhamento institucional.

A Prefeitura disse que não compactua com qualquer ato que coloque em risco a segurança e a integridade dos alunos. Ainda em nota, a administração disse estar colaborando "de forma irrestrita com as autoridades responsáveis pela investigação, garantindo transparência e rigor na apuração. O compromisso do município é assegurar que a verdade seja estabelecida e que todas as medidas cabíveis sejam adotadas".

A administração reforçou que a educação deve ser um espaço de aprendizado, convivência saudável e segurança. O município disse que não medirá esforços para proteger seus alunos e garantir que situações como está sejam apuradas com a seriedade exigida.

A Prefeitura finalizou destacando os programas de segurança realizados nas escolas municipais,. como: Prevenir a Violência Escolar, que atua em parceria com diferentes órgãos e oferece formação continuada aos profissionais da rede para identificar, acolher e encaminhar casos de vulnerabilidade; Cria da Paz, voltado à promoção da educação não violenta e ao fortalecimento da parentalidade positiva; Maria Vai à Escola, que promove a conscientização sobre direitos humanos, igualdade de gênero e prevenção à violência doméstica; e Guard (Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas), que orienta alunos do 4º e 5º anos sobre cidadania, respeito, empatia e prevenção às drogas.