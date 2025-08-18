Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso suspeito de agredir mulher grávida em Itaquá

Suspeito permanece à disposição da Justiça

18 agosto 2025 - 15h02Por Laura Barcelos - da Região
Caso foi registrado na Delegacia de ItaquaquecetubaCaso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir sua companheira grávida, na manhã deste domingo (17), no bairro Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao Hospital Santa Marcelina para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, apuraram que o suspeito agrediu sua companheira, de 23 anos, grávida.

Os agentes foram até a residência do casal, onde localizaram o suspeito. Ele apresentava um ferimento e foi conduzido ao Pronto-Socorro, onde foi atendido e liberado.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Itaquaquecetuba e permanece à disposição da Justiça.

