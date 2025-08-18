Homem é preso suspeito de agredir mulher grávida em Itaquá

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir sua companheira grávida, na manhã deste domingo (17), no bairro Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao Hospital Santa Marcelina para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, apuraram que o suspeito agrediu sua companheira, de 23 anos, grávida.
Os agentes foram até a residência do casal, onde localizaram o suspeito. Ele apresentava um ferimento e foi conduzido ao Pronto-Socorro, onde foi atendido e liberado.
Ele foi conduzido para a Delegacia de Itaquaquecetuba e permanece à disposição da Justiça.