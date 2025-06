Homem é preso suspeito de atear fogo na esposa em Arujá

Um homem, de 28 anos, foi preso preventivamente suspeito de atear fogo na esposa, em Arujá, na última sexta-feira (30). O caso teria sido presenciado pelo filho do casal, de 11 anos. A vítima está internada em São Paulo, com queimaduras no peito, abdômen e rosto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais receberam uma denúncia sobre a tentativa de feminicídio, além de receberem informações sobre o paradeiro do suspeito e sobre um desaparecimento da vítima.

Os agentes foram até o endereço da denúncia e encontraram o homem, que disse, voluntariamente, que a vítima teria jogado acetona no próprio corpo e atirou um isqueiro contra si mesma, provocando o fogo. O motivo, de acordo com o suspeito, seria ciúmes. Ela foi socorrida para o Pronto-Socorro e, posteriormente, encaminhada a um hospital na capital.

Na delegacia a irmã da vítima foi ouvida. Ela disse que não presenciou os fatos e ficou sabendo que sua irmã estava internada com queimaduras. No entanto, ela afirmou que o seu sobrinho, filho do casal, revelou que foi o suspeito que ateou fogo na vítima.

De acordo com o depoimento, o homem jogou acetona na mulher e ateou fogo com isqueiro. O filho do casal teria sido ameaçado de morte pelo pai a não contar os fatos.

Ela disse, ainda, que o casal possui histórico de desentendimentos, sendo uma relação conturbada. A mãe do suspeito também prestou depoimento e concordou com a versão da irmã da vítima.

O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de feminicídio na Delegacia de Polícia de Arujá.