Homem é preso suspeito de atirar no rosto de PM, em Arujá

Um homem foi preso por suspeita de atirar no rosto de um policial militar, durante tentativa de assalto, em Arujá.

O caso aconteceu no dia 18. Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento exato em que o PM é baleado.

A vítima pilotava a motocicleta na rua Jurandir Mauro Lopes, quando foi abordada por dois suspeitos. Os homens estavam armados e atiraram contra o PM, que foi socorrido em estado grave ao hospital da região.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Arujá, e com o apoio do Grupo de Ações Especiais (GOE), da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (29) uma ação para prender os autores do crime.

Na ação um suspeito foi preso. Outro homem suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Foram apreendidos 22 tijolos de maconha, 13 cartuchos e um revólver.

A Polícia Civil ainda busca os outros suspeitos envolvidos no crime.