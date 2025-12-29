Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/12/2025
Polícia

Homem é preso suspeito de descumprir medida protetiva em Suzano

Suspeito foi encontrado em frente à casa da ex-companheira

29 dezembro 2025 - 11h08Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada da última sexta-feira (26), no Jardim Saúde, em Suzano, suspeito de descumprir medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 2h30 para atender uma ocorrência de violação de medida cautelar na Rua Antonio Maria Mathias. No local, os policiais encontraram o suspeito em frente à residência da ex-companheira. Determinação judicial o proibia de se aproximar ou manter contato com a vítima.

Segundo relato da mulher, de 22 anos, ela se preparava para dormir quando o ex-companheiro passou a chamá-la aos gritos no portão da casa, momento em que ela chamou a polícia. Questionado, o homem afirmou ter conhecimento da medida protetiva em vigor. Ainda segundo a polícia, ele aparentava estar embriagado.

Segundo relato da vítima, há cerca de um mês, durante uma discussão, o ex-companheiro tentou agredi-la, fato que resultou no registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano e na solicitação da medida protetiva.

O suspeito, que possui antecedentes criminais, foi encaminhado ao Distrito Policial de Suzano, onde o caso foi registrado como descumprimento de medida cautelar. O homem permanece à disposição da Justiça.