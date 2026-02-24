Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar a enteada, de 14 anos

Segundo a SSP, os GCMs de Mogi foram acionados pelo Conselho Tutelar para apurar uma denúncia de estupro de vulnerável

24 fevereiro 2026 - 13h52Por da Reportagem Local
Homem é preso suspeito de estuprar a enteada, de 14 anosHomem é preso suspeito de estuprar a enteada, de 14 anos - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por estupro na manhã de sexta-feira (20), na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Guardas municipais foram acionados pelo Conselho Tutelar para apurar uma denúncia de estupro de vulnerável.

A vítima, de 14 anos, era enteada do suspeito e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes para realização de exame. O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado como estupro, estupro de vulnerável e localização/apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

