Homem é preso suspeito de estuprar a enteada, de 14 anos

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por estupro na manhã de sexta-feira (20), na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Guardas municipais foram acionados pelo Conselho Tutelar para apurar uma denúncia de estupro de vulnerável.

A vítima, de 14 anos, era enteada do suspeito e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes para realização de exame. O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado como estupro, estupro de vulnerável e localização/apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.