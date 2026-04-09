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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Polícia

Homem é preso suspeito de homicídio, sequestro e ocultação de cadáver em Suzano

Crime aconteceu em 20 de dezembro de 2025 e a comparsa já está presa

09 abril 2026 - 13h22Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de mogi investigou o caso Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de mogi investigou o caso - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (8), foragido com prisão temporária decretada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver em Suzano. Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), o indivíduo estava escondido no bairro Pirituba, na Zona Norte de São Paulo.

O suspeito é investigado por um crime que aconteceu em 20 de dezembro de 2025. Ele tinha uma comparsa, que foi presa no dia 1º de abril deste ano. 

Relembre o caso

Na data do acontecimento, um homem foi dado como desaparecido, e as investigações apontam sequestro. Ele teria sido atraído para uma área de mata fechada e difícil acesso na zona sul de São Paulo, em Ribeirão dos Campos, onde o teriam matado.

O carro da vítima foi encontrado abandonado no bairro Pedreira, na capital paulista, o que também auxiliou no direcionamento das buscas e da investigação. Ainda de acordo com o SHPP, os autores teriam jogado o corpo da vítima na mata, para escondê-lo. 

Assim, foi decretada a prisão temporária para a mulher e para o homem, as quais já foram cumpridas pela polícia.

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