Homem é preso suspeito de roubar veículo em Suzano; motorista foi feito refém

Um homem de 49 anos foi preso, na tarde desta segunda-feira (21), suspeito de participar do roubo de uma van, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo foi mantido refém por mais de 3 horas com uma sacola plástica na cabeça.

Segundo informações policiais, após uma denúncia o suspeito foi encontrado, com mais quatro pessoas, desmontando o veículo, na Estrada Sete Cruzes.

Com a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram para o interior da mata, entretanto, um deles foi alcançado e abordado.

Questionado, ele afirmou que havia sido contratado para desmanchar o veículo. Os agentes consultaram os números identificadores da van, mas ainda não constava queixa de roubo.

Mais tarde, a vítima, de 43 anos, compareceu à delegacia e relatou que, por volta das 13h30, estava a caminho de uma empresa na Avenida Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, quando foi abordado por dois infratores, um deles armado, que anunciaram o roubo.

Ainda segundo a vítima, ele passou algum tempo deitado na cabine do automóvel com uma sacola plástica na cabeça. Por volta das 17h ele foi liberado na Avenida Jacú Pêssego, também na Zona Leste de São Paulo.

O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. O suspeito foi preso em flagrante por roubo e permanece à disposição da Justiça. O veículo passará pela perícia antes de ser entregue à companhia de seguros.