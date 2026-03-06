Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Jundiapeba

Um homem suspeito por tráfico de drogas foi preso na noite desta quinta-feira (5) em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Foram apreendidos 35 invólucros de cocaína, 42 invólucros de crack, 68 invólucros de maconha e cinco frascos de lança-perfume.

Os policiais militares da Força Tática estavam fazendo patrulhamento tático pela Rua Augusto Regueiro, em um condomínio popular, quando surpreenderam o indivíduo realizando a venda de drogas. A equipe realizou a progressão pelo estacionamento do condomínio, entre os veículos, momento em que flagrou o indivíduo na prática do tráfico.

Ele foi abordado e, durante a busca pessoal, foi localizada em seu bolso a quantia de R$ 305,00 em espécie, além das drogas que estavam em uma sacola preta. Também foram encontrados dois aparelhos celulares, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e uma corrente, que estavam sobre um muro próximo.

Questionado sobre os entorpecentes, o indivíduo assumiu a prática do tráfico, relatando que receberia R$ 120,00 pelo turno de venda. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao criminoso, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.