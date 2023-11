Homem é preso por tentativa de feminicídio em Ferraz

Um homem, 43, foi preso acusado de tentativa de feminicídio contra a companheira de 34 na madrugada desta segunda-feira (27) em Ferraz de Vasconcelos. A vítima foi internada em estado grave na Santa Casa de Suzano devido às múltiplas lesões causadas por uma barra de ferro usada pelo agressor durante o crime.

Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados para atenderem ocorrência de violência doméstica, na rua Saturno Aspásio, Vila São Paulo.

No local, encontraram a vítima caída na via com várias lesões no rosto, braços, pernas e sangrando bastante. Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pegaram o depoimento da vítima.

Segunda a mulher, durante uma discussão, seu companheiro se apossou de uma barra de ferro e desferiu vários golpes contra seu corpo, tudo na presença dos quatro filhos do casal.

Depois de receber os primeiros atendimentos dos socorristas, ainda em via pública, a vítima indicou aos policiais qual era a sua residência e informou que o agressor ainda estava no local.

O homem foi localizado e disse que durante uma discussão, perdeu a cabeça e passou a agredir a esposa por motivo de ciúmes. Neste momento os policiais deram voz de prisão ao agressor.

Devido à gravidade das lesões a vítima passou por vários exames e permaneceu internada no pronto socorro da Santa Casa de Suzano.

O agressor permaneceu preso depois de ser indiciado por tentativa de feminicídio. A arma, barra de ferro, usada no crime não foi localizada.

A ação dos Policiais Militares em prender o agressor foi de suma importância para retirar do convívio social mais um infrator da lei, que neste caso, apresenta comportamento contumaz em fazer vítimas do sexo feminino. Essa foi a terceira vez que o infrator foi conduzido a uma delegacia por agredir a companheira com quem convive há mais de doze anos e tem quatro filhos. O primeiro episódio foi registrado em 2012, o segundo em 2016 e o terceiro na última segunda.

A Polícia Militar ressalta a importância da participação de todos no combate à violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial, para tanto, disponibiliza os telefones de emergência 190 e 181 disque denúncia.