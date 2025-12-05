Homem é soterrado em chácara de Santa Isabel

Um homem foi soterrado por um deslizamento de terra nesta sexta-feira (5) em uma chácara no bairro Recanto Alpina, em Santa Isabel. A vítima foi socorrida e está no hospital.

Segundo a Prefeitura de Santa Isabel, o acidente aconteceu na Avenida Taubaté, após uma movimentação manual na terra, que resultou no deslizamento que atingiu o trabalhador.

A Defesa Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Em nota, a Defesa Civil de Santa Isabel reforçou que qualquer intervenção em taludes ou movimentação de terra deve seguir rigorosamente as normas técnicas de segurança vigentes, bem como possuir a devida autorização dos órgãos competentes, a fim de prevenir acidentes e garantir a integridade física dos envolvidos.