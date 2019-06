Homem é torturado após acusação de suposto roubo de bicicleta

Uma suposta acusação de roubo uma a bicicleta quase terminou em uma morte violenta. Um homem foi mantido em cárcere privado e torturado neste sábado, 15, na Estrada do Pinheirinho, em Itaquaquecetuba. A Polícia Militar (PM) conseguiu prender o agressor e, inclusive, localizar uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira.

A Central de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informações de uma briga envolvendo duas pessoas. Policiais seguiram ao local e descobriram que a denúncia era ainda pior. Um dos homens revelou ter sido torturado e mantido em cárcere privado. Disse ainda que foi amarrado e agredido, após ser acusado de roubar uma bicicleta.

Com o agressor, os policiais encontraram uma espingarda sem numeração e uma munição. Também realizaram buscas no imóvel do suspeito, aonde foi encontrada mais uma munição intacta do mesmo calibre.

De acordo com a polícia, a vítima foi encaminhada ao hospital e liberada. Já o suspeito, foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tortura. O caso foi registrado no distrito central da cidade.