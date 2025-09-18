Homem encontra mãe morta dentro de casa em Ferraz

Uma mulher de 67 anos foi encontrada morta dentro de sua residência, na tarde desta quarta-feira (17), na rua Vicente de Paula, no Jardim Júlio de Carvalho, em Ferraz de Vasconcelos.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo apresentava ferimento na cabeça e foi localizado pelo filho da vítima, que entrou no imóvel após não conseguir contato telefônico com a mãe.
A Polícia Militar foi acionada ao local e não localizou sinais de invasão à residência. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O caso foi registrado e está sendo acompanhado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.