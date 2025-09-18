Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 18 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
Polícia

Homem encontra mãe morta dentro de casa em Ferraz

Corpo apresentava ferimento na cabeça; não há sinais de invasão à residência

18 setembro 2025 - 11h34Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos Caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Reprodução/Street View)

Uma mulher de 67 anos foi encontrada morta dentro de sua residência, na tarde desta quarta-feira (17), na rua Vicente de Paula, no Jardim Júlio de Carvalho, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo apresentava ferimento na cabeça e foi localizado pelo filho da vítima, que entrou no imóvel após não conseguir contato telefônico com a mãe.

A Polícia Militar foi acionada ao local e não localizou sinais de invasão à residência. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso foi registrado e está sendo acompanhado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

