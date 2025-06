Homem envolvido em homicídio qualificado em Itaquá é capturado

Um homem envolvido em um homicídio qualificado em Itaquaquecetuba, em dezembro de 2024, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), em Guarulhos. Outros três suspeitos estão foragidos.

Segundo informações policiais, no dia 12 de dezembro, na rua San Genaro, Parque Califórnia, suspeitos pararam um veículo ao lado de outro e dispararam diversas vezes com fuzil calibre .556 e pistola contra um homem, que faleceu no local.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (SHPP) iniciou a investigação e descobriram a identidade dos quatro autores do crime, que pertencem a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em cumprimento dos quatro mandados de prisão e doze mandados de busca domiciliar que foram emitidos, a equipe conseguiu capturar um dos suspeitos, na madrugada desta quarta-feira, em Guarulhos. Os demais investigados estão foragidos.

Na busca domiciliar foram apreendidas duas armas de fogo garruchas, cinco munições de calibre .38, aparelhos celulares, e uma réplica de arma de fogo. O suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de fogo e munições.

Ainda segundo a polícia, as investigações continuam para capturar os quatro indiciados foragidos e encontrar as armas utilizadas no homicídio.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como esclarecimento de homicídio qualificado consumado, organização criminosa, captura de procurado e flagrante de posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido.