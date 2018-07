Homem esfaqueia e mata companheira e fere filha no Jardim San Giovani em Ferraz

Uma mulher foi esfaqueada e morta pelo companheiro dentro de casa durante a manhã desta quarta-feira (18) em Ferraz de Vasconcelos. Além de assassinar a esposa, o suspeito esfaqueou a filha, de 12 anos. Informações iniciais apontam que o crime foi motivado por ciúmes.

A morte violenta foi na Rua Recife, no Jardim San Giovani. De acordo com a Polícia Militar, a dona de casa Ana Carla Santos Lopes, de 43 anos, foi atingida com um único golpe abaixo do ombro. Ela também teve a cabeça lançada diversas vezes ao chão, o que provocou afundamento do crânio. Além de atacar a esposa, o suspeito, que é 34 anos mais velho do que a vítima, atingiu a filha superficialmente e fugiu.

Mesmo ferida, a garota ligou para polícia. Viaturas chegaram em seguida e socorreram a menina ao hospital regional Dr. Osíris Florindo Coelho. Ela passa bem, e deve receber pontos no ferimento.

O local do crime foi preservado. A PM aguarda a chegada de peritos. A faca usada no crime não foi localizada, segundo a polícia. Horas após o feminicídio e a tentativa de homicídio, um homem se matou após pular do viaturo. A polícia investiga se a vítima do suicídio pode ser o suspeito, que estava foragido.

Ciúmes

De acordo com a polícia, a principal hipótese é a de que o crime tenha relação ao ciúme excessivo do suspeito. Vizinhos relataram que o casal brigava constantemente, principalmente devido a diferença de idades.

O caso será registrado na Delegacia Central da cidade.