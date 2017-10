Homem esfaqueia ex-namorada e ex-enteada em Itaquá

Uma dona de casa, de 42 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado, em Itaquaquecetuba. O homem é suspeito de também ter atingido a ex-enteada, de 20 anos, durante uma discussão. Um adolescente, de 17 anos, namorado da filha da dona de casa, também atingindo com facadas nas costas, pelo filho do suspeito.

O caso ocorreu na noite do último domingo (1º), na casa da ex-namorada do suspeito, no Jardim Carolina.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a dona de casa sofreu ferimentos no tendão do braço esquerdo e no tórax.

A filha da vítima recebeu diversas facadas no tórax e no abdome.

O adolescente foi atingindo quando tentava conter o agressor. O filho do suspeito também estava armado e atingiu o menor. Após os golpes, pai e filho fugiram e estão foragidos.

A Polícia Militar (PM) compareceu à casa dos suspeitos, no mesmo bairro, e não encontrou ninguém no local.

A dona de casa e a filha, foram socorridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Caiuby, enquanto o adolescente, foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina. As vítimas passaram por exame de corpo de delito.

Apesar de ter sido registrado na delegacia central de Itaquaquecetuba, o caso será investigado pelo 1° Distrito Policial (DP) do município.