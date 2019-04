Advogado esfaqueia pai de 91 anos após discussão no Centro de Mogi

Atualizado às 10h45

Um advogado, de 51 anos, foi preso após esfaquear o pai, 91 anos, nessa quarta-feira, 17, no Centro de Mogi das cruzes. De acordo com a Polícia Militar, além da faca usada no crime, foi localizado uma espécie de 'arsenal' de armas brancas, entre facas, canivetes, tacos de baseball, além de uma pistola falsa.

O motivo da discussão não foi revelado. A polícia disse que o idoso foi ferido na região do pulmão. Ele foi socorrido às pressas por uma familiar a um hospital particular. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O filho, responsável pelo ataque, foi depois ao crime. Buscas foram realizadas na casa do suspeito. Policiais se surpreenderam ao localizar uma espécie de arsenal.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.