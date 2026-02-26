Homem esfaqueia o primo por causa de comida em Ferraz

Um homem esfaqueou o próprio primo nesta terça-feira (24), no Jardim San Giovani, em Ferraz de Vasconcelos, após suspeitar que ele teria pegado uma “mistura” de sua geladeira. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima foi encontrada com um corte no braço e outro no rosto. Aos policiais, ela relatou apenas que havia se desentendido com o primo.

Questionado, o agressor afirmou que foi tirar satisfação por acreditar que o familiar teria roubado comida. De acordo com ele, durante a discussão, o primo teria partido para agressão e, por isso, desferiu golpes de faca no rosto e no braço da vítima. Ele admitiu, no entanto, que já foi ao encontro do primo com a faca em mãos.

O suspeito também declarou que levou a arma branca por considerar o primo fisicamente maior, agressivo e usuário de drogas. Disse ainda que não tinha intenção de matar, mas apenas de se defender.

O irmão da vítima informou que, no dia dos fatos, foi acordado pelo autor, que batia à porta afirmando que o primo teria entrado em sua residência. Durante a discussão, o suspeito chegou a dizer que mataria o familiar.

Já o irmão do agressor, que não presenciou o crime, relatou que ele apresenta problemas de memória desde uma lesão causada por um acidente e costuma acusar o primo de pegar seus pertences.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Marcos, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado no Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos.