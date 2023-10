Homem esgana idosa de 88 anos até a morte, chama a Polícia e é preso em flagrante em Mogi

Uma idosa de 88 anos foi asfixiada até a morte dentro de casa na tarde desta segunda-feira (2) na Vila Jundiaí, em Mogi das Cruzes. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o companheiro da neta da vítima, que tem 41 anos, confessou o crime para a Polícia.

O homem, segundo o documento, acionou a Polícia Militar via 190 logo após cometer o crime. Aos policiais, ele disse estar “arrependido” e afirmou que deveria “pagar pelo erro”. Ele foi preso em flagrante.

O Boletim de Ocorrência diz que tudo aconteceu por volta das 15h20. Ao ligar para a Polícia, o homem disse que matou a avó de sua esposa, identificada como Maria Auta Paduan de Araujo, de 88 anos, na sala da casa.

Os policiais entraram na residência e se depararam com a vítima caída no chão. O Corpo de Bombeiros chegou no mesmo momento e constatou o óbito da vítima por “enforcamento”. O local foi preservado e o homem foi levado para a delegacia.

Para a Polícia Civil, o homem disse que discutiu com a vítima porque ela não queria que ele trabalhasse, pois a mesma temia ficar sozinha. Em determinado momento, a idosa levantou do sofá. Foi neste momento que o homem aplicou um golpe mata-leão na vítima, esganando a em seguida até a morte. Depois, ele ligou para a Polícia.

Ainda de acordo com o documento, o indivíduo disse que tem problemas mentais e usa medicamentos – versão confirmada pela irmã dele aos policiais.

Uma perícia foi requisitada ao local e o homem seguiu preso e indiciado por feminicídio. Ele foi levado para a carceragem. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.