Homem tem ferimentos leves após ser atropelado na Benjamin Constant

Um homem, aparentemente entre 40 a 50 anos, foi atropelado no final da manhã desta terça-feira (23) no Centro de Suzano. A vítima teve ferimentos leves e foi socorrida ao Pronto-Socorro (PS).

Por volta das 11h10, o homem atravessava a Rua Benjamin Constant, altura do 1.130, quando foi atingido por um carro que realizava uma ultrapassagem. A vítima estava fora da faixa de pedestre, que fica há 10 metros do local do fato.

Na hora da batida, segundo parentes do motorista – que estavam dentro do carro -, a vítima atropelada caiu no chão e machucou o ombro esquerdo. O veículo ficou apenas com a parte frontal esquerda amassada.

Viaturas da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam o caso.