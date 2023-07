Homem furta ambulância do Samu durante atendimento em Guararema

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi furtada durante um atendimento na noite deste domingo (30) em Guararema.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o condutor da ambulância disse aos policiais que estava socorrendo um homem quando o veículo foi levado. Ele havia acabado de estacionar a viatura e foi retirar os equipamentos necessários para o socorro quando um indivíduo sem camisa entrou na ambulância e acelerou.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a viatura abandonada na Rua Minas Gerais, no bairro Chácaras Guanabara, próximo à divisa com Mogi das Cruzes. No local, populares entregaram a chave para os militares e disseram que o homem havia fugido.

Os policiais, então, com apoio de outros militares, iniciaram as buscas e localizaram o indivíduo na Rua Mato Grosso.

O homem – que tem 28 anos – confessou que furtou a ambulância para socorrer uma sobrinha recém-nascida, mas disse aos policiais que se arrependeu, estacionou o veículo e saiu do local.

Ele foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária de Mogi. Foi arbitrada fiança de R$ 6,6 mil, mas o dinheiro não foi apresentado. Por isso, o homem permaneceu detido. A ambulância foi devolvida para a Prefeitura de Guararema.