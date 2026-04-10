sexta 10 de abril de 2026

Polícia

Homem furta moto, é detido por populares e preso pela polícia em Mogi

Suspeito perdeu o controle do veículo e caiu, sendo detido até a chegada dos agentes

10 abril 2026 - 09h22Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
(Foto: Divulgação)

Um homem foi preso nesta quinta-feira (9) após ser detido por populares por ter furtado uma moto, próximo à Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, o dono da motocicleta afirmou que tinha deixado o veículo ligado em frente ao seu comércio e, ao se distrair, foi furtado.

A vítima e um amigo foram a procura da moto, sendo que o suspeito perdeu o controle do veículo pela avenida Alfredo Crestana e foi detido. Neste momento, a polícia recebeu a denúncia por meio do Centro de Operações Policiais Militares (Copom).

O suspeito se feriu por causa da queda e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Jundiapeba para ser medicado. Depois de ser liberado, ele foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.