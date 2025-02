Homem invade casa, ameaça e tenta atropelar ex-companheira em Itaquá

Um homem, de 31 anos, invadiu a casa de sua ex-companheira, a ameaçou de morte e tentou atropelar a vítima e seu irmão, em Itaquaquecetuba. O caso aconteceu na manhã deste domingo (23), na Rua Votuporanga, no Jardim Nossa Senhora D'Ajuda.

De acordo com as informações do B.O, o homem estava em frente à casa da vítima atirando pedras e invadiu a residência. O suspeito alegou que queria conversar com sua ex-namorada, buscando reatar o relacionamento.

A vítima mostrou à equipe policial diversas filmagens, que mostram o homem tentando escalar um portão e uma casa vizinha para fazer a invasão da residência. Os agentes conduziram as partes à delegacia para que fossem feitos depoimentos.

Depoimentos

Prestaram depoimentos à polícia: a vítima, o irmão da vítima e o suspeito. De acordo com a mulher, o relacionamento com o suspeito durou cerca de cinco meses e foi encerrado por conta do histórico de agressões físicas e verbais.

Ela alegou, ainda, que existiram episódios de emboscadas e perseguições por parte do suspeito. No domingo (24), ele teria atirado pedras na janela da casa da vítima e, em seguida, invadiu o local.

De acordo com a vítima, ele fez ameaças de morte. Ela saiu de casa, juntamente com seu irmão, para tentar contê-lo, momento em que o suspeito tentou atropelar os dois com seu carro. Após isso, a polícia foi acionada.

O irmão da vítima informou que, após a polícia ser acionada, o suspeito fugiu do local e passou a fazer ligações de ameaças. "Pode envolver a polícia e quem vocês quiserem, estou indo buscar o 'negócio' para resolver o assunto", teria dito o suspeito em uma ligação.

O suspeito também prestou depoimento na delegacia e relatou que esteve na casa da vítima para tentar reatar o relacionamento. Em um "momento de desespero" invadiu a residência de sua ex-companheira.

Ele também reconheceu que fez ameaças e que atentou contra a integridade física da vítima com o uso de seu carro. O suspeito finalizou afirmando que se arrepende dos fatos e que irá contribuir com as investigações.

Desdobramentos

A vítima foi orientada pela polícia a se dirigir à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itaquaquecetuba, caso seja de interesse.

Foram juntadas oitivas das partes, vídeos de monitoramento da residência, prints de conversas de WhatsApp e depoimento do investigado.

O caso foi registrado como violação de domicílio, ameaça, apropriação indébita e tentativa de homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba.