Homem invade casa de empregada doméstica para se masturbar e é detido em Ferraz

Um homem, de 35 anos, foi detido após invadir uma casa e se masturbar com peças íntimas de uma jovem de 18 anos, em Ferraz de Vasconcelos. O ato foi flagrado pela mãe da garota, que chegou a lutar com o suspeito. Segundo a Polícia Civil, o invasor foi autuado por importunação ofensiva ao pudor, mas, foi liberado com o término do registro pelo fato da ocorrência ser de menor potencial ofensivo.

O caso foi durante a manhã dessa terça-feira (5), no Jardim Maria Cecília. De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas dormiam quando ouviram barulhos no quintal. A mãe da jovem, uma empregada doméstica, de 35 anos, foi verificar o que estaria ocorrendo e flagrou o suspeito na cozinha da residência.

Em seguida, a mulher lutou com o homem que fugiu correndo. Entretanto, ela ligou para a PM informando o possível paradeiro do suspeito, que mora a menos de cem metros do local do crime.

Ainda segundo a polícia, o homem foi levado à delegacia. No distrito policial, a mãe do suspeito disse que ele teria transtornos mentais, mas não apresentou documentos que comprovassem a tese, de acordo com a PM.

Após ouvir os envolvidos, o delegado elaborou um Termo Circunstanciado (TC) de importunação ofensiva ao pudor. Por isto, o suspeito foi liberado com o término da ocorrência.