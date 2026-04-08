Homem joga carro em cima de moto e é preso por tentativa de homicídio em Mogi

Um homem, de 55 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após jogar o veículo em cima de uma motocicleta em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (7), na Avenida João XXIII após uma discussão no trânsito.

O suspeito e a vítima, uma mulher de 26 anos, foram levados à Delegacia Seccional de Mogi. A dupla prestou depoimento e foram requisitados exames de corpo de delito para constatação das lesões na vítima.

O homem foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A mulher assinou um termo circunstanciado por dirigir sem permissão ou habilitação.