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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Polícia

Homem joga carro em cima de moto e é preso por tentativa de homicídio em Mogi

Caso teria acontecido após discussão no trânsito

08 abril 2026 - 18h27Por da Reportagem Local
Suspeito e vítima foram encaminhados à Delegacia Seccional de MogiSuspeito e vítima foram encaminhados à Delegacia Seccional de Mogi - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem, de 55 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após jogar o veículo em cima de uma motocicleta em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (7), na Avenida João XXIII após uma discussão no trânsito.

O suspeito e a vítima, uma mulher de 26 anos, foram levados à Delegacia Seccional de Mogi. A dupla prestou depoimento e foram requisitados exames de corpo de delito para constatação das lesões na vítima.

O homem foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A mulher assinou um termo circunstanciado por dirigir sem permissão ou habilitação.