Homem leva três tiros e esposa um de raspão em tentativa de homicídio

Um homem, de 33 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, na noite desta quarta-feira (24), no bairro Vila Sol Nascente, em Suzano.

A vítima estava no carro com a esposa quando ao chegar em casa, foram surpreendidos por dois suspeitos. A dupla desceu do carro e começou a atirar.

O homem levou três tiros e foi socorrido para o Pronto Socorro Municipal de Suzano. Ele permanece em observação. A mulher, de 30 anos, levou um tiro de raspão e teve ferimentos leves.

O local foi preservado para perícia. A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio.

O veículo dos suspeitos foi localizado e apreendido pela Polícia Militar nesta quinta-feira (22). Dentro dele, havia uma munição de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio tentado e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Polícia de Suzano.