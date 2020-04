Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu afogado nesta quarta-feira,22, em Mogi das Cruzes. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava numa lagoa na Estrada das Varinhas.

Bombeiros foram à região, para socorrer e reanimar a vítima, mas não obtiveram sucesso. O motivo pelo qual ela estava no local não foi divulgado.

O caso será registrado no 4º Distrito Policial de Jundiapeba.