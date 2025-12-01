Homem morre afogado em represa de Mogi

Um homem de 31 anos morreu após se afogar em uma represa na Vila Moraes, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu por volta das 12h deste domingo (30).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia militar foi acionada para atender à ocorrência na Estrada da Estiva. No local, encontraram a vítima já retirada da água por frequentadores do local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito.
Foram solicitados exames necroscópicos ao Instituto Médico Legal (IML) e perícia ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.