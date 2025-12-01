Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem morre afogado em represa de Mogi

Vítima foi retirada da água por pessoas que estavam no local

01 dezembro 2025 - 09h55Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 31 anos morreu após se afogar em uma represa na Vila Moraes, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu por volta das 12h deste domingo (30).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia militar foi acionada para atender à ocorrência na Estrada da Estiva. No local, encontraram a vítima já retirada da água por frequentadores do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito.

Foram solicitados exames necroscópicos ao Instituto Médico Legal (IML) e perícia ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

