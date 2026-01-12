Homem morre afogado em represa de Salesópolis

Um homem, de 26 anos, morreu afogado na tarde do último sábado (10), na represa Ponte Nova, em Salesópolis. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.

A namorada da vítima relatou que ambos estavam na água, com familiares, quando notaram que o jovem estava se afogando. Eles tentaram salvá-lo, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo da vítima e o retirou da água. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram requisitados exames necroscópico, de corpo e delito e toxicológico.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Salesópolis.