Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 12 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem morre afogado em represa de Salesópolis

Jovem e familiares estavam na água

12 janeiro 2026 - 09h52Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Arquivo/DS)

Um homem, de 26 anos, morreu afogado na tarde do último sábado (10), na represa Ponte Nova, em Salesópolis. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.

A namorada da vítima relatou que ambos estavam na água, com familiares, quando notaram que o jovem estava se afogando. Eles tentaram salvá-lo, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo da vítima e o retirou da água. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram requisitados exames necroscópico, de corpo e delito e toxicológico.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Salesópolis.

 