Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Polícia

Homem morre atropelado por vizinho após discussão em Itaquá

Segundo testemunhas, discussão começou após provocações da vítima

01 dezembro 2025 - 15h45Por Da região
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 37 anos morreu após ser atropelado pelo vizinho de 26 anos no último sábado (29), no bairro Jardim Pinheirinho, em Itaquaquecetuba. De acordo com testemunhas, o crime aconteceu após uma discussão entre os dois.

Segundo o Boletim de Ocorrência, testemunhas relataram que o desentendimento começou quando o suspeito chegou na rua de sua casa de carro e foi recepcionado com provocações pelo vizinho, que estava embriagado e com uma faca.

Após a discussão, o suspeito entrou em seu veículo, engatou a marcha ré e atropelou a vítima, que se levantou e foi novamente atropelada. O homem fugiu do local do crime.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito no local.

A perícia foi requisitada ao Instituto de Criminalística (IC) e uma faca apreendida.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquá, que segue investigando para encontrar o suspeito.

