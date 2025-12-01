Homem morre atropelado por vizinho após discussão em Itaquá

Um homem de 37 anos morreu após ser atropelado pelo vizinho de 26 anos no último sábado (29), no bairro Jardim Pinheirinho, em Itaquaquecetuba. De acordo com testemunhas, o crime aconteceu após uma discussão entre os dois.

Segundo o Boletim de Ocorrência, testemunhas relataram que o desentendimento começou quando o suspeito chegou na rua de sua casa de carro e foi recepcionado com provocações pelo vizinho, que estava embriagado e com uma faca.

Após a discussão, o suspeito entrou em seu veículo, engatou a marcha ré e atropelou a vítima, que se levantou e foi novamente atropelada. O homem fugiu do local do crime.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito no local.

A perícia foi requisitada ao Instituto de Criminalística (IC) e uma faca apreendida.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquá, que segue investigando para encontrar o suspeito.