Homem morre após acidente na Mogi-Bertioga

Um homem, de 68 anos, morreu nesta quarta-feira (5) após um acidente envolvendo um veículo e uma bicicleta motorizada. A informação foi confirmada pela Concessionária Nova Litoral (CNL).

De acordo com a CNL, o acidente ocorreu por volta das 7h45, no km 61, no sentido sul. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência. Ao chegarem no local, o Samu constatou que a vítima havia morrido.

Por conta do acidente, a CNL disponibilizou viaturas de inspeção de tráfego, guincho leve e ambulância. Também foi mobilizada uma operação reversível pela faixa norte, devido a interdição das duas faixas no sentido sul. O trânsito voltou a fluir com normalidade.