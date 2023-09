Homem morre após ameaçar gerente de loja com faca em Guararema

Um homem de 58 anos morreu após ameaçar o gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos que fica na Rua 19 de Setembro, no bairro Nogueira, em Guararema. O caso aconteceu na tarde de sábado (23).

Segundo o Boletim de Ocorrência, Quitério Bernardo Monteiro teria ido à loja para reclamar de insistentes ligações que recebia. No dia do crime, o homem pagou a dívida e ameaçou o gerente do estabelecimento, dizendo que iria matá-lo. No entanto, o gerente optou por relevar as ameaças.

Após alguns minutos, o homem retornou com uma faca e, de acordo com os relatos do gerente, tentou atingi-lo pelas costas, sendo salvo por dois vendedores que conseguiram imobilizar o homem.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local, os militares começaram a questionar o homem sobre as agressões. Neste momento, segundo o Boletim de Ocorrência, o homem começou a passar mal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem até a Santa Casa de Guararema, mas ele não resistiu e acabou morrendo.

A Polícia Militar informou que o homem residia nos fundos de um açougue e que a faca usada por ele para ameaçar o gerente da loja pode ter sido adquirida no local. O caso foi registrado como morte suspeita e homicídio tentado na Delegacia de Polícia de Guararema.