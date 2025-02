Homem morre após ser atropelado por um ônibus em Mogi

Um homem, de 29 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (14), após cair e ser atropelado por um ônibus no Centro de Mogi das Cruzes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

De acordo com a Prefeitura de Mogi, o Samu foi acionado para atender a ocorrência na Rua Doutor Ricardo Vilela, próximo ao cruzamento com a Rua Doutor Corrêa. Segundo a administração municipal, o homem caminhava pela calçada quando se desequilibrou e caiu na via, sendo atropelado pelo ônibus. Ao chegar no local, o Samu confirmou a morte da vítima.

Devido ao acidente, uma pista da Rua Doutor Ricardo Vilela foi interditada para a realização da perícia. Agentes de trânsito foram ao local para orientar os motoristas. A via foi liberada por volta do meio-dia. A Polícia Civil vai investigar o caso, segundo informou a Prefeitura.