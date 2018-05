Homem morre após lutar com bandidos e ser baleado no Jardim Brígida em Ferraz

Um homem foi baleado e morto após reagir a um assalto e lutar com bandidos durante o fim da noite dessa segunda-feira (28). O crime foi na Rua Bernadete, no Jardim Brígida, em Ferraz de Vasconcelos. Até o momento, a polícia não tem pistas sobre o paradeiro dos criminosos. A investigação será realizada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

Renan Ferreira de Bastos, de 29 anos, foi baleado no tórax. O resgate chegou a ir ao local, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu. A cena do crime foi preservada por policiais militares (PMs). A perícia não recolheu nenhum objeto que possa ajudar a identificar os criminosos.

A Polícia Civil busca por câmeras de vigilância no entorno que tenham filmado a chegada dos criminosos. Há possibilidades de que o circuito de segurança de um galpão possa ter gravado o latrocínio - roubo seguido de morte.

Reação

Um amigo da vítima estava junto no momento do crime. Segundo ele, os bandidos chegaram em uma moto sem placas. Exigiram a entrega dos celulares, porém, as vítimas negaram ter os dispositivos. Os criminosos saíram do local, mas, Renan correu atrás deles e os derrubou. Durante a luta, um ladrão atirou e o atingiu. Depois, fugiram em sentido ignorado.