Homem morre após reagir a abordagem e trocar de tiros com a PM em Arujá

Um homem, de 38 anos, morreu na tarde desta terça-feira (11), no Parque Rodrigo Barreto, em Arujá, após troca de tiros com a Polícia Militar (PM). As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

De acordo com a SSP, policiais militares foram acionados após uma denúncia sobre uma casa bomba usada pelo tráfico. Os agentes iniciaram as diligências e localizaram um suspeito, que desobedeceu a uma ordem de parada para se render e pegou um revólver calibre 38.

Segundo a pasta, a equipe interveio e o homem foi atingido por disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. Na residência, os agentes encontraram diversas porções de entorpecentes, um simulacro de arma de fogo e dinheiro.

Os objetos e as armas dos envolvidos foram encaminhados à perícia. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e localização e apreensão de objeto pela Delegacia de Arujá.