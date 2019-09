Homem morre após ser atropelado em trecho da SP-66 de Itaquá

Um homem, não identificado, morreu após ser atropelado na Rodovia João Afonso Castellano, altura da Vila Garcia, em Itaquaquecetuba. A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. O caso foi registrado na madrugada deste domingo (22).

De acordo com Boletim de Ocorrência (B.O.), policiais militares realizavam patrulha por Itaquá, quando receberam chamado para atender uma ocorrência sobre atropelamento.

No local, encontraram o motorista e o passageiro do carro que atropelou o homem. Questionados sobre o fato, o motorista disse que o homem apareceu na frente do veículo e não conseguiu desviar o carro. O passageiro deu a mesma versão.

A polícia não conseguiu preservar o local dos fatos devido ao fluxo de veículos. Além disso, os policiais disseram que não havia câmeras de segurança próximo de onde aconteceu o atropelamento.