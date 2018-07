Homem morre após ser atropelado no Jardim Planalto; motorista continua foragido

Um homem, de 31 anos, foi atropelado e morto, no último domingo, na Rua Maria Aparecida da Silva Bezerra, no Jardim Planalto, em Suzano. Informações preliminares sobre o caso apontam que Jose Luzinaldo Alexandrino da Silva permaneceu na pista por mais de três horas, até que fosse encontrado por moradores do bairro.

A cena do crime foi preservada por policiais militares (PMs). Um cordão de isolamento foi montado. Peritos deram início à análise do caso, em busca de possíveis evidências que possam mostrar o modelo do carro que atingiu e matou Silva.

Segundo a polícia, um familiar da vítima foi ao local e reconheceu o corpo. Não há informações quanto o dia e local do enterro.

Investigação

Agora, a investigação ficará a cargo do 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras, responsável pela área.