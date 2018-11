Homem morre após ser espancado por colega devido a venda de celular em Suzano

Uma discordância, por causa da compra e venda de um celular, pode ter sido o motivo para a morte de Valdinei da Silva Alexandre, de 40 anos. Ele foi espancado por um conhecido, no último sábado, depois de cobrar uma dívida. Laudo preliminar aponta que a provável causa da morte seja traumatismo crânio encefálico. A morte da vítima foi comunicada pela família essa segunda-feira (5).

A briga aconteceu na Rua Otacílio Gervásio dos Santos, no Jardim Margareth. Após espancar a vítima, o suspeito fugiu. Moradores do bairro ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O resgate levou Alexandre à Santa Casa de Suzano. Antes de morrer, a vítima ficou hospitalizada em estado grave por dois dias.

Um irmão de Alexandre prestou depoimento. Segundo ele, informações levam a crer que o suspeito fugiu no dia do crime, e estaria escondido no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Até o fechamento desta matéria, a polícia não confirmou se buscas foram realizadas na região.

A investigação sobre o crime deve ser realizada pelo 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.