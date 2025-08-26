Homem morre atropelado na Mogi-Bertioga

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado na madrugada do último sábado (23), na altura do quilômetro 61 da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), no bairro Vila Moraes, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima foi atingida por um carro, conduzido por um homem de 63 anos, que seguia sentido Bertioga-Mogi quando avistou um vulto na pista, em local de pouca visibilidade, sem tempo para frear.

O motorista passou logo após o impacto e acionou o socorro, mas a equipe de resgate da Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, constatou o óbito no local. De acordo com o relato do condutor, além do atropelamento inicial, um segundo veículo não identificado também atingiu a vítima e deixou o local sem prestar auxílio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o teste de etilômetro realizado no motorista não apontou consumo de álcool. O veículo foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e, em seguida, liberado ao proprietário. A vítima não portava documentos e exames foram solicitados ao IC e IML para identificação.



O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como homicídio culposo na direção de veículo automotor.