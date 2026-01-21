Homem morre baleado em Suzano

Um homem, de 34 anos, foi baleado e morreu na tarde da última segunda-feira (19), na Estrada Kidani, em Suzano. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) investiga o caso.

Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. No local, encontraram o homem baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi solicitado e a vítima socorrida ao Hospital e Maternidade de Suzano. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Secretaria Pública de Segurança (SSP), foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), bem como coleta de impressões digitais para auxiliar na identificação do suspeito.

Ainda segundo a pasta, o SHPP prossegue nas investigações para esclarecimento dos fatos.