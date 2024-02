Homem morre e outras três pessoas ficam feridas em tiroteio em Ferraz

Um homem de 18 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas ao serem baleados por volta das 12 horas desta sexta-feira (16), na Avenida Quinze de Novembro, no bairro Jardim Yone, em Ferraz.

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio ocorrido na Avenida Quinze de Novembro. De acordo com as informações de testemunhas, suspeitos ainda não identificados passaram pelo local em um veículo e efetuaram disparos de arma de fogo. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, já as demais foram socorridas ao hospital da região.

Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC). Munições disparadas foram apreendidas. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes foi notificado e o caso foi registrado como homicídio consumado e tentado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.