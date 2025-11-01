Homem morre e outro fica ferido após bater o carro durante fuga da polícia em Mogi

Um homem morreu e outro ficou ferido após fuga de carro da polícia em Mogi. Os dois homens estavam em um carro que trafegava na contramão, no bairro Vila Natal. Após ordem de parada da polícia, os dois suspeitos fugiram até baterem em um poste na Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Brás Cubas, na conhecida "curva do Mizuta".

Com o impacto, o passageiro morreu no local. O motorista, um homem de 42 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

O DS segue apurando a ocorrência e vai trazer mais informações.