Homem morre em acidente entre moto e van no Jardim Revista, em Suzano

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (18) na Estrada do Portão do Honda, próximo ao cruzamento com a Avenida Vereador João Batista, no Jardim Revista, em Suzano.

Segundo as informações da Polícia Militar, o chamado foi feito por volta das 6 horas. A motocicleta ficou embaixo da van. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

Uma vítima acabou morrendo. A outra foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro Municipal. O DS apura o estado de saúde dela.

O caso será encaminhado para o 2° Distrito Policial de Suzano para investigação. O DS ainda não conseguiu contato com a CooperSuzan, mas assim que houver um posicionamento sobre o acidente, a reportagem será atualizada.