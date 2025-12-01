Homem morre em troca de tiros com a polícia em Itaquá

Um homem de 48 anos morreu após uma troca de tiros com a polícia na tarde da última sexta-feira (28), em Itaquaquecetuba. Foram apreendidas duas armas de fogo, porções de drogas e uma quantia em dinheiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) realizou um patrulhamento nas imediações da rua Carmo da Mata após serviço de inteligência apurar que um suspeito transportava drogas em um veículo.

Quando encontraram o suspeito e iniciaram a abordagem, o homem iniciou a troca de tiros. Ele foi atingido e morreu no local.

Foram apreendidas duas armas de fogo, porções de drogas e dinheiro.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba.