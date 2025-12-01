Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem morre em troca de tiros com a polícia em Itaquá

Equipe policial tentou realizar a abordagem quando o suspeito iniciou a troca de tiros

01 dezembro 2025 - 10h50Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 48 anos morreu após uma troca de tiros com a polícia na tarde da última sexta-feira (28), em Itaquaquecetuba. Foram apreendidas duas armas de fogo, porções de drogas e uma quantia em dinheiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) realizou um patrulhamento nas imediações da rua Carmo da Mata após serviço de inteligência apurar que um suspeito transportava drogas em um veículo.

Quando encontraram o suspeito e iniciaram a abordagem, o homem iniciou a troca de tiros. Ele foi atingido e morreu no local.  

Foram apreendidas duas armas de fogo, porções de drogas e dinheiro.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba.

