Polícia

Homem morre esfaqueado após tentar separar briga de casal em Suzano

Suspeito foi preso e a arma do crime apreendida

08 setembro 2025 - 10h41Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi regsitrado na Delegacia de SuzanoCaso foi regsitrado na Delegacia de Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 42 anos foi morto a facadas após tentar separar a briga de um casal, na noite deste domingo (7), no bairro Jardim Dona Benta, em Suzano.  

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para ocorrência na rua Portugal. No local, apuraram que um homem, de 23 anos, agrediu a companheira, de 22.

A vítima tentou intervir na briga, momento em que o suspeito deu duas facadas contra o homem. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São Nicholas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a PM, o suspeito e a arma do crime foram encontrados próximo ao local. O homem e testemunhas foram encaminhados para a delegacia e a faca apreendida.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano e o suspeito preso em flagrante por homicídio e lesão corporal.

