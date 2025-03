Homem morre um mês depois de ser agredido em Suzano

Um homem, de 54 anos, morreu, neste domingo (30), em decorrência de uma agressão que sofreu no dia 19 de fevereiro, em Suzano.

Desde a data da agressão, a vítima estava internada no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, o homem teria sido agredido pelo atual companheiro de sua ex-esposa.

O B.O diz que a vítima estava em frente à casa do autor gritando. Ele estava alcoolizado e "praticamente sem condições de andar", de acordo com o depoimento da irmã da vítima.

Ela afirmou, ainda, que ele teve um afundamento craniano grave durante a agressão. Até o momento de sua morte, a vítima estava em estado vegetativo.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Suzano.