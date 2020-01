Homem morto no Centro de Ferraz delatava e roubava traficantes, diz polícia

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) realizou a prisão de um dos principais nomes do crime organizado de Ferraz de Vasconcelos. Ele está ligado a morte de Lucas Fernando Gomes da Silva, em novembro do ano passado, no Centro do município ferrazense. De acordo com o delegado-assistente do SHPP, Charlie Wang, o crime ocorreu por causa que a vítima estaria delatando e roubando traficantes locais.

Segundo a investigação, o preso tem forte ligação à liderança do crime organizado da cidade. Um fato que reforça isto é que, um mês antes de Silva ser assassinado, o suspeito preso participou do sequestro e tortura. Na época, a vítima só não foi morta, porque policiais militares (PMs) descobriram o cativeiro e o salvaram.

Na ação em que culminou com a prisão desse indivíduo, os policiais da especializada localizaram um celular. O telefone contém vasto material referente ao tráfico de drogas, de acordo com a polícia. O homem preso foi indiciado por homicídio qualificado e associação ao tráfico de drogas. Também foi indiciado por tentativa de homicídio, já que, na época do atentado em que vitimou Silva, uma segunda pessoa também foi ferida, mas não morreu.

"Todos os policiais do SHPP participaram desta investigação, portanto, podemos dizer que foi um trabalho conjunto", finalizou o delegado titular da especializada, Rubens José Ângelo.